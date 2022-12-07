القبض على شخص متخصص بسرقة "قاصات" المساجد في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على شخص بتهمة سرقة خزانات المساجد المخصصة لجمع التبرعات بعدد من المناطق في سهل اربيل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن قسم شرطة مكافحة الجريمة/مكتب سهل أربيل القى القبض على شخص يُدعى (ی. ن. م) بتهمة كسر خزانات (قاصات) المساجد ضمن حدود قضاء سهل اربيل.

ووفقا للبيان فإن المتهم المذكور وعند القاء القبض عليه ضُبطت في حوزته كمية من المواد المخدرة، وأدوات تُستخدم للتعاطي.

كما أشارت الشرطة في بيانها إلى أن المتهم اعترف بجرمه، وانه قام بكسر عدة خزانات مساجد وسرق منها الأموال لذا قرر قاضي التحقيق حجزه بموجب المادة 446 من قانون العقوبات، مؤكدة إستمرار التحقيقات مع المتهم.