القبض على شخص قتل أباه في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة "منطقة "رابرين" المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص بتهمة قتل والده.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها ألقت قواتنا، الليلة الماضية، القبض على متهم يدعى (ك، ك، ك) من سكان قرية شيخ وسن التابعة لناحية باليسان، متهم بقتل والده صادرة بحقه مذكرة توقيف من مركز شرطة منطقة باليسان".

وأوضح البيان، أن المتهم اقدم على قتل والده بتاريخ 21 تموز/يوليو بعد جدال ومشاجرة معه ولاذ بالفرار إلى مكان مجهول.

وأضاف البيان أن المتهم محتجز حاليا بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وما تزال التحقيقات في الحادث جارية.