القبض على شخص قام بسجن وتعذيب زوجته السابقة داخل فندق في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الخميس، ان مفارز مركز شرطة "بختياري" ألقت القبض على شخص أقدم على ممارسة العنف ضد زوجته السابقة وسجنها داخل أحد الفنادق.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه بعد تلقي قوات الشرطة معلومات حول وجود امرأة مسجونة في أحد الفنادق في مدينة السليمانية ومنعها من الخروج شرعت مفارز الشرطة بالتحقيق.

وأضاف البيان أن مركز شرطة بختياري تمكن من العثور على المرأة التي تم سجنها وتعذيبها من قبل زوجها السابق داخل غرفة في الفندق والذي أُلقي القبض عليه فيما بعدُ.

كما أشارت المديرية في بيانها إلى أنه "في الوقت الراهن المتهم المدعو (ع، م، ه من مواليد العام 1992 من أصول عربية) محتجز بأمر القضائي والتحقيقات معه مستمرة".