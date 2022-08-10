القبض على شخصين قتلا صديقا لهما و أصابا آخر في أربيل

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة اربيل، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخصين اشتركا بقتل صديق لهما و أصابا آخر الليلة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "ليلة أمس الأربعاء في الساعة (12:30) أبلغت قواتنا بوقوع حادثة إطلاق نار في ناحيه (كسنزان ) ونتيجة لذلك تبين مقتل شخص اسمه (أحمد إبراهيم محمد)، وإصابة شخص آخر يدعى ريبين نوزاد خدر بجروح".

واضاف البيان "وصلت قواتنا على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من التعرف على المتهمين حيث كانا شخصين أصدقاء القتيل بأسامي ( ش.ع) و (ئــ) بسبب خلاف قديم بين القتيل والقاتل".

وتابع البيان "فتحت قواتنا تحقيقا شاملا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".