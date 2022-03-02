القبض على شخصين سرقا اكثر من 240 موبايل في اربيل

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز، يوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين سرقا اكثر من 240 هاتفاً نقالاً الشهر الماضي.

وقال عزيز خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عملية سرقة وقعت بتاريخ 25 شهر شباط الماضي وبالتحديد عند الساعة السادسة فجرا لمحل للهواتف النقالة المعروف بـ(كوتري سلام) في سوق اربيل الكبير".

وبين انه "بعد التحقيقات الدقيقة التي اجرتها قواتنا تبين ان السارقين هما من مركز مدينة اربيل"، مشيراً إلى "ارسالهما الهواتف النقالة المسروقة الى ناحية ريفيا في محافظة دهوك".

واضاف ان "قسم شرطة مكافحة الاجرام مكتب في اربيل وبالتعاون مع شرطة مكافحة الاجرام في بردرش ومركز شرطة ريفيا تمكن من القاء القبض على السارقين، وضبط أكثر من 240 هاتفا نقالا سرقت من محل في السوق المذكورة اعلاه".