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القبض على شخصين حاولا إدخال 41 كيلو غراما من المواد المخدرة في حاج عمران

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T11:08:46+0000
القبض على شخصين حاولا إدخال 41 كيلو غراما من المواد المخدرة في حاج عمران

شفق نيوز/ تمكن القوات الأمنية في محافظة أربيل، يوم الاثنين، من القبض على شخصين حاولا إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة من خلال أحد المعابر الحدودية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم الاستيلاء على 41 كيلو غرام من المواد المخدرة في معبر حاج عمران الحدودي مع إيران.

وأضاف المصدر؛ أن الكمية أخفيت في دشبول السيارة وحاولوا إدخالها للإقليم من معبر حاج عمران، مشيرا إلى أن احد المعتقلين ايراني الجنسية والآخر من سكان اقليم كردستان.

ولفت إلى أنه تم احالة المعتقلين الى القضاء بحسب المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات.

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