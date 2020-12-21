القبض على شخصين حاولا إدخال 41 كيلو غراما من المواد المخدرة في حاج عمران

شفق نيوز/ تمكن القوات الأمنية في محافظة أربيل، يوم الاثنين، من القبض على شخصين حاولا إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة من خلال أحد المعابر الحدودية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم الاستيلاء على 41 كيلو غرام من المواد المخدرة في معبر حاج عمران الحدودي مع إيران.

وأضاف المصدر؛ أن الكمية أخفيت في دشبول السيارة وحاولوا إدخالها للإقليم من معبر حاج عمران، مشيرا إلى أن احد المعتقلين ايراني الجنسية والآخر من سكان اقليم كردستان.

ولفت إلى أنه تم احالة المعتقلين الى القضاء بحسب المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات.