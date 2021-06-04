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القبض على أسرة متخصصة بسرقة حقائب وهواتف نقالة للنساء في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-04T10:46:30+0000
القبض على أسرة متخصصة بسرقة حقائب وهواتف نقالة للنساء في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الجمعة القاء القبض على امرأة وزوجها وابنتهما بتهمة سرقة حقائب وهواتف نقالة للنساء في اربيل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن قسم شرطة مكافحة الإجرام، مكتب غرب أربيل القى القبض على امرأة وابنتها وزوجها وهم كل من: (ب.ج.س) و (ز.ن.ع) و (ن.ع) بتهمة سرقة عدة حقائب للنساء وهواتف نقالة ومواد اخرى في الأسواق والأماكن العامة.

وأضاف البيان أن المتهمين الثلاثة اعترفوا بارتكابهم تلك الأفعال، وحاليا تم توقيفهم بقرار من قاضي التحقيق وفق المادة (446) من قانون العقوبات مع ضبط المسروقات بحوزتهم.

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