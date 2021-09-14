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السليمانية .. القبض على امرأة تسرق المصوغات الذهبية بعد تخديرها الضحايا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T07:42:38+0000
السليمانية .. القبض على امرأة تسرق المصوغات الذهبية بعد تخديرها الضحايا

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء بالقاء القبض على امرأة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من عدة منازل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد تقديم شكوى قانونية من قبل رجل تعرض إلى تخدير وسرقة مصوغات ذهبية من منزله شرعت قوات الشرطة بالتحقيق في الحادثة، وبعد استحصال قرار القاضي تمكنت من القاء القبض على امرأة تُدعى (ج، خ، ت) من مواليد العام 1970.

وأضاف البيان أن هذه المرأة اعترفت أمام القاضي باقترافها عدة جرائم متمثلة بسرقة الذهب لعدة مرات ومن عدة منازل.

وأوضح البيان أن المتهمة المذكورة كانت تقترب من النساء اللاتي يعيشن لوحدهن باسم المساعدات والتعاون وبعدها قام بتخدير اصحاب المنزل وسرقة مصوغاتهم الذهبية.

وفي الوقت الراهن أوقفت المتهمة بقرار من القاضي ووفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات لاتزال جارية معها.

وريا وسكينة علي همام، شقيقتان، تسببتا في ذعر لمدينة الإسكندرية المصرية عام 1919، بعد اختفاء 17 فتاة وسيدة في ظروف غامضة، قبل أن يتم الكشف عن أسرار العصابة والقبض عليهما عام 1921.

وكانت هاتان السيدتان المصريتان تقومان باستدراج النساء وتخديرهن وسرقة مصوغاتهن الذهبية قبل قتلهن.

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