القبض على "إرهابي" في كلار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، القبض على "إرهابي" في منطقة كلار التابعة لادارة گرميان بالإقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مكافحة ارهاب كوردستان بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب الاتحادية القت القبض على إرهابي مطلوب للسلطات الحكومية".

واضاف البيان ان المتهم تم إلقاء القبض عليه في مدينة كلار التابعة لإدارة گرميان في اقليم كوردستان، وهو من أهالي صلاح الدين يدعى (ع.ع.ص)، مشيراً إلى أن "المتهم مطلوب وفقا للمادة (4) ارهاب".