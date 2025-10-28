القبض على خمسة متهمين بارتكاب ثلاث جرائم قتل في أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين متورطين في ثلاث جرائم قتل وقعت خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة من المدينة وضواحيها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرق الأمنية باشرت التحقيق فور وقوع الجرائم، وبعد استحصال الموافقات القضائية من قاضيي التحقيق في أسايش أربيل ومحكمة أربيل، تم تنفيذ عمليات دقيقة أسفرت عن اعتقال الجناة، بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة أربيل.

وأوضحت أن الجريمة الأولى وقعت نتيجة خلاف بين عدد من السائقين على خط بغداد – أربيل قرب نقطة تفتيش شيراوە، حيث أقدم المتهمون على قتل المواطن "مؤيد عبد الله علاوي" الذي حاول التوسط لحل النزاع، مؤكدة أن بعض الروايات التي تداولتها وسائل إعلام عربية حول الحادثة "لا تمتّ للحقيقة بصلة".

أما الجريمة الثانية، فحدثت في سوق "كوتري سلام" خلال الأسبوع الجاري، إذ أقدم المتهم (أ، هـ، ح) على قتل المواطن "يوسف دهلوي" إثر خلاف اجتماعي، وكانا صديقين في السابق.

وفي الجريمة الثالثة، أقدم متهمان سوريان على قتل مواطن سوري آخر يُدعى "شاهين حسين" إثر نزاع اجتماعي بينهم.

وأكدت مديريتا الأسايش والشرطة في ختام بيانهما أن جميع المتهمين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.