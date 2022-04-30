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القبض على خمسة متعاطين بحوزتهم كمية من المخدرات في اربيل.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-30T11:17:05+0000
القبض على خمسة متعاطين بحوزتهم كمية من المخدرات في اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن القاء القبض على خمسة متهمين بتعاطي المواد المخدرة، وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم باحدى مناطق المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة النجدة تمكنت، اليوم، من اعتقال خمسة متهمين وهم كل من (م. ع. ر)، (ی. م. ع)، (ی. ع. ا)، (ا. م. ع) و (م. م. ح)، بتهمة تعاطي المواد المخدرة داخل هيكل مبنى في حي المنارة باربيل".

وأضاف البيان أن "الشرطة تمكنت ايضاً اثناء اعتقال المتهمين، من ضبط كمية من المواد المخدرة من نوع (الكريستال) و(جامايكا) وورقتين نقديتين مزيفتين من فئة خمسين الف دينار عراقي مع ساطور"، مشيراً إلى أن "المتهمين الخمسة احيلوا الى المحكمة".

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