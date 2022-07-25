القبض على ثلاثة متهمين بسرقة انابيب المياه في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، القاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بسرقة خط أنابيب المياه الرئيسي في منطقة تاسلوجة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد تقديم عدة شكاوى من قبل المواطنين لشرطة مكافحة الجريمة في حي رابرين وتم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور.

واضافت انه بعد التحقيق وجمع المعلومات تبين ان المتهمين قاموا بسرقة انابيب تصل قيمتها الى 80 الف دولار.

واشارت الى انه بعد تلقي قرار القاضي ألقى مكتب رابرين التابع لمديرية شرطة السليمانية القبض على ثلاثة من المشتبه بهم.

وبينت ان المتهمين الثلاثة هم (ن، م، م) من مواليد 1994، و(ز، ذ، ك) من مواليد 1995، و(ف، أ، ر) من مواليد 1991، وقد اعترفوا بجرائمهم امام قاضي التحقيق.