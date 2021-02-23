القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات وبحوزتهم 3 كغم من "الشيشه" شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل يوم الثلاثاء القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات وضبط بحوزتهم 3 كغم من تلك المواد.

وقالت المديرية في بيان انه في يوم الاثنين الموافق 22 - 2 - 2021 تمكن مركز مكافحة المخدرات في قضاء سوران وبعد تحر دقيق من إلقاء القبض على أفراد عصابة متهمون بالمتاجرة بالمواد المخدرة وتتألف من ثلاثة أشخاص".

واشار البيان الى انه وعند القاء القبض على المتهمين ضبط بحوزتهم ثلاثة كغم من المخدرات نوع (شيشه)، موضحا ان أحد المتهمين إيراني الجنسية والآخران من إقليم كوردستان.