القبض على تاجر مخدرات واطفال يتعاطون في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان اليوم السبت، إلقاء القبض على تاجر مخدرات، وعدد من الأطفال في مدينة رابرين.

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه من أجل منع تعاطي وتهريب المخدرات ، ألقت مديرية أسايش رابرين القبض على متهم يدعى (م ، أ ، أ) أثناء اتجاره بالمخدرات.

واضاف البيان؛ انه تم القبض على المتهم متلبساً كما تم ضبط معدات وزن، ومخدرات بأوزان وأنواع مخدرات (هيروين، الشيشه، ماریجوانە) وسلاح غير مرخص، مؤكدا أن المتهم معتقل حاليًا بموجب المادة (26) من قانون مكافحة- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتحقيق مستمر.

في غضون ذلك، تم اعتقال أربعة أطفال في حديقة منارة بسوق رانية لاستخدامهم بعض المواد الضارة لغرض فقدان الوعي.

وطالبت المؤسسة من الآباء المشاركة في حملة التوعية بأضرار المخدرات والمزيد من المراقبة والإرشاد لأطفالهم.