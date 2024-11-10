القبض على تاجر مخدرات "كبير" في إحدى ضواحي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات كبير في إحدى ضواحي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مكتب مكافحة المخدرات في محافظة دهوك تمكنت في وقت قصير من لقاء القبض على تاجر مخدرات خطير كان بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة الخطيرة".

واضاف المصدر ان "المتهم من سكان محافظة دهوك، وكان يقوم بتجارة وتوزيع المواد المخدرة الخطيرة مستهدفا بشكل خاص فئة الشباب في ضواحي المدينة".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة امنية استمرت لفترة طويلة حيث تم اعتقاله دون مقاومة".