القبض على تاجريّ مخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت القوات الأمنية في السليمانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجريّ مخدرات وضبط أكثر من 3400 حبة مخدرة.

وقالت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة تابعة للفوج الثاني في لواء الحدود 21 ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، ضبطت 3450 حبة مخدرة نوع كبتاغون، كان صاحبها ينوي إدخالها الى الأراضي العراقية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية".

بدورها أشارت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بهدف منع تعاطي وتهريب المخدرات، ألقت قوات مديرية أسايش غرب السليمانية القبض على تاجر مخدرات اسمه (ي. ع. ح) في منطقة بازيان".

وبينت أن "المتهم قام بالتعاطي والإتجار بالكريستال والحشيش والأفيون والعقاقير المخدرة"، مشيرة إلى أن "المتهم محتجز حالياً بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحقيقات مستمرة معه".