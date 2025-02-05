القبض على اثنين اختلاسا 200 مليون دينار من دائرة حكومية في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شرطة قضاء عقرة شمال شرقي دهوك، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين قاما باختلاس 204 ملايين دينار عراقي من دائرة كاتب العدل في قضاء بردرش.

وقال مسؤول إعلام شرطة عقرة، المقدم عماد حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الأول يعمل موظفاً في دائرة كاتب العدل، وقام باستغلال منصبه وتمكن من اختلاس المبلغ على مدار عامين بالتعاون مع المتهم الآخر".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت تورطهما في القضية حيث اعترفا بارتكاب الجريمة وقاما بإعادة 50 مليون دينار فقط من المبلغ المختلس إلى خزينة الدائرة".

وأشار حسين، إلى أن "المتهمين أحيلا إلى القضاء حيث ستتم محاكمتهما وفقاً للمادة 316 من قانون العقوبات العراقي".