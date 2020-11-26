القامشلي.. وفد أوزبكي يبحث أوضاع منطقة الإدارة الذاتية الكوردية

شفق نيوز/ بحث وفد رسمي يمثل حكومة أوزبكستان مع أعضاء دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكوردية بمدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في سوريا، يوم الخميس، مجمل أوضاع الإدارة الذاتية الواقعة شمال شرقي سوريا.

وكان الوفد قد وصل في وقت سابق الخميس إلى القامشلي ويترأسه محر الدين خير الدينوف، مستشار رئيس وزراء أوزبكستان.

واستقبل الوفد الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية، عبدالكريم عمر، وفنر كعيط نائب الرئاسة المشتركة، و"سناء ادهام" و"هنر بيجو" أعضاء الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية.

ونشر حساب دائرة العلاقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الجانبين "تباحثا الوضع العام في سوريا ومناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى العملية السياسية، وضرورة حل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية، إضافة إلى تداعيات التدخل التركي في المنطقة".

ودعا الجانبان إلى "تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه ملف مخيم الهول وعوائل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

كما جرى الحديث عن النظام الصحي في شمال شرقي سوريا في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة إعادة فتح معبر تل كوجر "اليعربية" (ربيعة من الجانب العراقي) لتقديم المساعدات الإنسانية ومستلزمات مواجهة وباء كورونا لسكان المنطقة.

وتسبب الفيتو الروسي الصيني في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، بإغلاق معبري اليعربية مع العراق والرمثا مع الأردن، والذي استثنى معبري باب الهوى وباب السلامة مع تركيا ومنح الأمم المتحدة تفويضاً لستة أشهر، ما تسبب بقطع المساعدات الأممية المخصصة لشمال شرقي سوريا.

وحاولت دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مراراً، إعادة التفويض الدولي لفتح معبر اليعربية وتكثيف الجهود لضمان تسليم المساعدات الإنسانية، وسط مناشدات متكررة من قبل الإدارة الذاتية للهيئات والوكالات الأممية بتوفير الدعم اللازم لسكان هذه المنطقة خصوصاً في ظل أزمة كورونا.