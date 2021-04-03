القامشلي: مقتل 8 أشخاص بينهم امرأة إثر خلاف حول رعي الماشية

شفق نيوز/ قتل ثمانية اشخاص بينهم امرأة وأصيب آخرون اليوم السبت، في قرية الدلاوية الواقعة جنوبي مدينة القامشلي في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقال مصدر من قرية الدلاوية لوكالة شفق نيوز أنه نشب شجار بين عائلتي "الحسو و الحلاب" من عشيرة الراشد الطائية جراء دخول عدد من رؤوس الماشية العائدة لعائلة الحلاب إلى الأراضي الزراعية لعائلة الحسو ما دفعت الأخير للهجوم على منازل عائلة الحلاب بالرشاشات.

وأضاف المصدر أن "الشجار أدى الى مقتل 7 أشخاص من عائلة حلّاب بينهم امرأة، كما قتل رجل من أسرة الحسو وأصيب آخرين بجروح".

وتعد قرية الدلاوية إحدى القرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية في ريف القامشلي الجنوبي فيما تعد قبيلة طي أحدى أبرز العشائر العربية الموالية للحكومة السورية في شمال شرق سوريا.

واعتقلت قوات الحكومة السورية المتورطين في المشاجرة واخرجت جميع افراد عائلة الحلاب من القرية خشية توسع الشجار للقرى المجاورة التي يتواجد فيها عوائل مقربة من العائلتين.