القامشلي.. مقتل عنصر اسايش في اشتباكات مع مسلحين موالين للأسد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بمقتل عنصر في قوات الأمن الداخلي "الاسايش"، مساء الثلاثاء، في اشتباكات مع ميليشيا الدفاع الوطني الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القامشلي كبرى المدن الكوردية في منطقة الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

وقال المصدر، وهو من قوات الاسايش، إن عنصرا من قوات الاسايش يدعى خالد حاجي قتل جراء اشتباكات مع ميليشيا الدفاع الوطني في مدخل حارة طي بمدينة القامشلي.

واوضح أن "قوات الاسايش اعتقلت عددا من عناصر الدفاع الوطني، فيما أصيب عدد آخر من تلك العناصر خلال الاشتباكات".

وأشار المصدر إلى أن "الاسايش استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط حارة طي واغلقت الطرق المؤدية الى المنطقة التي يتحصن فيها ميليشيا الدفاع الوطني جنوبي المدينة".

كما أفاد بانقطاع التيار الكهربائي عن الحي الذي وقعت فيه الاشتباكات وسط حالة من التوتر يخيم على المنطقة، مشيراً إلى تجدد الاشتباكات باستخدام الأسلحة الثقيلة "دوشكا" حتى لحظة إعداد الخبر.

وكثيرا ما تشهد مدينة القامشلي اشتباكات بين قوات الاسايش التابعة للادارة الذاتية وميليشيا الدفاع الوطني، وهو ما يوقع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.