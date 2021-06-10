القامشلي.. آلاف يتظاهرون تنديداً بهجمات تركية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر آلاف الأشخاص يوم الخميس في مدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في شمال شرق سوريا، تنديداً بهجمات تركية في سوريا وإقليم كوردستان العراق.

ورفع المشاركون في المسيرة اعلام حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا وصور زعيمه عبدالله أوجلان إلى جانب لافتات تندد بالهجمات التركية.

وقال طلعت يونس الرئيس المشترك لاقليم الجزيرة في الإدارة الذاتية لوكالة شفق نيوز ان "اهالي الجزيرة اليوم شاركوا في مسيرة الكرامة تنديدا بممارسات الدولة التركية الفاشية والمحتلة لاراضي شمال شرق سوريا وكذلك الانتهاكات التي تقوم بها في المناطق المحتلة".

وكذلك ندد يونس بـ"الهجمات التي تشنها الفاشية التركي على مناطق إقليم كوردستان بهدف احتلال المنطقة وضرب مكتسبات شعوب شمال شرق سوريا والشعب الكوردستاني بشكل عام".

وأشار إلى أن "هذه المسيرة هي تضامن مع قوات الدفاع الشعبي اللذين يقامون الاحتلال التركي وأيضا لمساندة قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن أراضي شمال شرق سوريا".

ووجه الرئيس المشترك لإقليم الجزيرة نداء إلى "جميع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لوقف سياسات الدولة التركية من احتلال وهجمات تستهدف شعوب المنطقة".

كذلك أكد يونس "على ضرورة توحيد الصف الكوردستاني للوقوف في وجه الاطماع والخطط التركية ضد الشعب الكوردي".