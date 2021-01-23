القامشلي.. جرحى في اشتباكات بين الاسايش وقوات موالية للأسد

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات بين قوات الامن الداخلي ا(الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد جنوبي مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ما أوقع جرحى.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل مدينتي الحسكة والقامشلي وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوات الدفاع الوطني بادرت بمهاجمة حاجز لقوات الاسايش في حي حلكو جنوبي المدينة فردت الأخيرة على الهجوم، ما تسبب باندلاع اشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة".

وأوضح المصدر أن "قوات الاسايش استقدمت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في المنطقة بالتزامن مع اشتداد الاشتباكات بين الطرفين".

وأضاف أن "أربعة عناصر من قوات الدفاع الوطني أصيبوا بجروح على الأقل خلال الاشتباكات المستمرة منذ الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم".

وتشهد مدينتي القامشلي والحسكة حالة من التوتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خليفة اعتقالات متبادلة بين الطرفين.

وتحاصر قوات الاسايش المربعات الأمنية التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينة الحسكة منذ أكثر من أسبوع.