القامشلي.. توتر وتحشيد للقوات بين الإدارة الذاتية والأسد

شفق نيوز/ عززت قوات الدفاع الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية حواجزها الأمنية في محيط مناطق سيطرة قوات النظام السوري برئاسة بشار الأشد في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وتشهد مدينة القامشلي توتراً امنياً منذ ثلاثة أيام على خلفية اعتقالات متبادلة بين قوات الحكومة السورية وقوات الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز من القامشلي بأن المدينة تشهد حالة استنفار أمني وسط تعزيز قوات الاسايش إجراءاتها الأمنية وإغلاقها للطرق المؤدية إلى المربع الأمني لقوات النظام في سوق المدينة.

وأشار المراسل إلى حدوث تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الثلاثاء بين عناصر من الحكومة السورية والاسايش في حي حلكو جنوبي المدينة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

وشددت قوات الاسايش إجراءاتها الأمنية في مداخل ومخارج حارة طي التي يسيطر عليها قوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة للسورية ومنعت دخول وخروج السيارات والدراجات النارية منه.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على منطقة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل المدينة وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وتتهم الاسايش قوات الحكومة السورية والدفاع الوطني باعتقال عدد من عناصرها قبل أن ترد هي باعتقال ضابط وعدد من العناصر

وقال مصدر من قوات الاسايش لوكالة شفق نيوز إن "تعزيز الإجراءات الأمنية يأتي تحسباً لأي طارئ" مؤكدا "استمرار المفاوضات لحل المشكلة بين الطرفين".

وشهدت مدينة القامشلي والحسكة خلال سنوات الأزمة السورية حوادث توتر واشتباكات بين القوات التابعة للإدارة الذاتية والقوات الحكومية والمليشيات التابعة لها ما أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من الطرفين.