القامشلي.. انطلاق معرض "هركول" بمشاركة العراق و٧ دول عربية وأجنبية

شفق نيوز / افتتح معرض "الشهيد هركول" للكتاب بنسخته الخامسة، يوم الخميس، في صالة محمد شيخو للثقافة بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

المعرض انطلق تحت شعار "الكتاب نبض الحياة" بمشاركة أربعين مكتبة ودار نشر من عموم مناطق كوردستان وأوربا وبعض الدولة العربية".

ويضم المعرض، قرابة 130 ألف كتاب منوع وبلغات عديدة منها الكوردية والعربية والإنكليزية.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية، روناهي حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض الشهيد (هركول) بنسخته الخامسة شاركت فيه دور نشر من العراق، تركيا، لبنان، إيطاليا، مصر، الإمارات، وسوريا".

وأضافت حسن، "الهدف من إقامة المعرض سنوياً هو دعم الحراك الثقافي في منطقة الإدارة الذاتية وتوفير كتب تتضمن مجالات عديدة مثل تاريخ، دراسات فكرية وأدبية، فلسفة وأدب بأنواعه رواية وشعر وقصص أطفال".

وتسعى هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية، إلى "رفع وتشجيع ثقافة القراءة والمطالعة والتواصل بين الثقافات والشعوب المختلفة، من خلال تسهيل اقتناء القراء والمهتمين للكتب عبر تنظيم فعاليات مختلفة ومن أهمها هذا المعرض الذي يوفر عشرات الكتب لمرتادي المعرض"، وفق المسؤولة الكوردية.

ويستمر المعرض حتى الخامس من آب المقبل، ويتضمن فعاليات عديدة، منها معرض لصور القوات العسكرية وعرض أفلام قصيرة.

يذكر أن معرض الشهيد "هركول" للكتاب، يقام سنوياً في القامشلي منذ عام 2017، برعاية هيئة الثقافة والفن التابعة للإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا.