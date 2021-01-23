القامشلي.. المطالبة بإطلاق سراح ناشط إعلامي اعتقلته الاسايش

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في سوريا، إلى سراح الناشط الإعلامي فنر تمي الذي اعتقل مساء يوم السبت من قبل دورية لقوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وفنر محمود هو أحد النشطاء الإعلاميين المقربين من المجلس الوطني الكوردي المعارض للإدارة الذاتية وينشط إعلامياً على منصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مكتب مكتب الحريات العامة في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يتابع وبقلق، نبأ اختطاف الناشط الإعلامي فنر محمود تمي، اليوم، من قبل جهات تابعة للإدارة الذاتية التي يديرها عمليا حزب (ب ي د) وكادروات قنديل"، في إشارة إلى قادة حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأضاف أن "الإعلامي فنر تمي، يمارس نشاطه الإعلامى بنزاهة، ومهنية، وجرأة، وبشكل مستقل، على صفحته على الفيسبوك، ممارسا دوره النقدي، لما يعايشه ويصله من انتهاكات".

ودعا الاتحاد المتنفذين في قيادة الإدارة الذاتية الى "إطلاق سراح الإعلامي فنر تمي".

واختتم الاتحاد بيانه بالمطالب بالتأكيد على مطلبه "الحرية للإعلامي فنر تمي، وكل أسرى ومعتقلي الرأي في سجون طغاة البلاد على مختلف هوياتهم"، وفق تعبيره.