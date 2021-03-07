القامشلي.. المجلس الكوردي ينظم احتفالاً خاصاً بعيد المرأة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-07T20:33:49+0000

شفق نيوز/ نظم مكتب المرأة والطفولة في المجلس الوطني الكوردي، الأحد، احتفالية بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمرأة، في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. ومع مطلع الشهر الجاري، شهدت العديد من المدن والبلدات الكوردية بمنطقة الإدارة الذاتية العديد من النشاطات والاحتفالات بمناسبة قدوم اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف 8 آذار من كل عام. وقالت آريا جمعة رئيسة مكتب المرأة والطفولة في المجلس الوطني الكوردي لوكالة شفق نيوز إن "دور المرأة الكوردية يشهد عاماً بعد عام فاعلية أكثر في المجتمع وعلى كافة الأصعدة سواء على مستوى العمل وحتى الانخراط في العمل السياسي أو المشاركة في الدفاع وحماية وطنها وكانت المرأة الكردية مثالاً يحتذى به أمام العالم أجمع في شجاعتها مواجهتها للتنظيمات الإرهابية على أراضي كوردستان سوريا والعراق". واضافت جمعة أنه "ضمن الظروف التي فرضها انتشار جائحة كورونا العام الماضي كان العبء الأكبر يقع على عاتق المرأة التي عملت بجهد لحماية عائلتها من هذه الوباء إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التي تهدف لنشر الوعي للوقاية من كورونا ضمن المنظمات المدنية والاتحادات النسائية وعلى مستوى ناشطات نسائية". وأوضحت "ما تزال المرأة الكوردية تعمل وتطمح للحصول على حقوقها كاملة ومساوات حقوقها بحقوق الرجل". ونوهت جمعة أن مكتب الطفولة والمرأة في المجلس الوطني الكوردي له "دور فعال في توعية المرأة الكوردية ثقافياً وسياسياً وفكرياً والعمل على إيصال المرأة للمناصب السياسية واشراكها في اتخاذ القرارات". وأكدت على "دعم حقوق المرأة الكوردية والسورية عموماً في دستور البلاد مستقبلاً بما يضمن مساواتها مع الرجل". واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

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