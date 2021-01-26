القامشلي.. الاسايش تضيّق الخناق على قوات الأسد

شفق نيوز/ فرضت قوات الأمن الداخلي (الاساش) يوم الثلاثاء طوقاً أمنياً على مناطق سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بمدينة القامشلي في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرى في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز من المدينة بأن قوات الاسايش وضعت حواجز أمنية في محيط المربع الأمني وسط القامشلي، وتقوم بتفحص البطاقات الشخصية والسيارات الداخلة والخارجة من المنطقة.

ولم تنجح مساعي روسيا بخفض التوتر المتصاعد بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية في المنطقة حتى اللحظة وسط تصعيد الاسايش من إجراءاتها الأمنية في محيط مناطق سيطرة النظام.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "الإدارة الذاتية تطالب بفك الحصار عن أهالي الشهباء والأشرفية والشيخ مقصود في حلب، حيث تطوقها قوات الحكومة السورية".

وتخضع منطقة الشهباء التي تضم آلاف النازحين من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي لسيطرة الإدارة الذاتية إلى جانب حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية جنوبي مدينة القامشلي، السبت، ما أوقع جرحى في صفوف الأخير.

وتشهد مدينتي القامشلي والحسكة حالة من التوتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خليفة اعتقالات متبادلة بين الطرفين نهاية العام الماضي.

وتحاصر قوات الاسايش المربعات الأمنية التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينة الحسكة منذ أكثر من أسبوعين.