القامشلي.. استمرار التوتر بين قوات الأسايش والأمن السوري لليوم الثاني

شفق نيوز/ يستمر التوتر الأمني في مدينة القامشلي لليوم الثاني على التوالي على خلفية اعتقالات متبادل بين القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية وقوات الدفاع الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا.

وتسيطر الإدارة الذاتية على منطقة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل المدينة وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مساعي قائد القوات الروسية في شرق الفرات بإنهاء التوتر وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين لم تنجح منذ يوم أمس إلى الآن".

وأوضح المصدر أن "الاستنفار الأمني ما يزال قائماً على الحواجز الأمنية التابعة للحكومة السورية وقوات الاسايش في مواقع التماس داخل مدينة القامشلي".

وأشار المصدر إلى أن "الأمن السوري يحتجز منذ يوم أمس عضوا في قوات الاسايش وسائق منسق العلاقات مع القوات الروسية كمال أنكيزك، فيما ردت الاسايش باعتقال عنصرين من الأمن السوري".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة القامشلي، إن قوات الاسايش أغلقت صباح اليوم الطريق العام الواصل إلى المربع الأمني الذي ينتشر في المراكز الأمنية التابعة للحكومة السورية.

وشهدت مدينة القامشلي الأسبوع الماضي توتر واعتقالات متبادلة بين قوات الاسايش والقوات الأمنية التابعة للحكومة السورية انتهت بعد تدخل مسؤولي القوات الروسية المتواجدين في مطار المدينة واطلاق سراحا لمعتقلين من الطرفين.