سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القامشلي.. استمرار التوتر بين قوات الأسايش والأمن السوري لليوم الثاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-04T17:55:01+0000
القامشلي.. استمرار التوتر بين قوات الأسايش والأمن السوري لليوم الثاني

شفق نيوز/ يستمر التوتر الأمني في مدينة القامشلي لليوم الثاني على التوالي على خلفية اعتقالات متبادل بين القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية وقوات الدفاع الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا.

وتسيطر الإدارة الذاتية على منطقة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل المدينة وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مساعي قائد القوات الروسية في شرق الفرات بإنهاء التوتر وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين لم تنجح منذ يوم أمس إلى الآن".

وأوضح المصدر أن "الاستنفار الأمني ما يزال قائماً على الحواجز الأمنية التابعة للحكومة السورية وقوات الاسايش في مواقع التماس داخل مدينة القامشلي".

وأشار المصدر إلى أن "الأمن السوري يحتجز منذ يوم أمس عضوا في قوات الاسايش وسائق منسق العلاقات مع القوات الروسية كمال أنكيزك، فيما ردت الاسايش باعتقال عنصرين من الأمن السوري".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة القامشلي، إن قوات الاسايش أغلقت صباح اليوم الطريق العام الواصل إلى المربع الأمني الذي ينتشر في المراكز الأمنية التابعة للحكومة السورية.

وشهدت مدينة القامشلي الأسبوع الماضي توتر واعتقالات متبادلة بين قوات الاسايش والقوات الأمنية التابعة للحكومة السورية انتهت بعد تدخل مسؤولي القوات الروسية المتواجدين في مطار المدينة واطلاق سراحا لمعتقلين من الطرفين.

related

انشاء قاعدة جوية روسية في القامشلي

Date: 2019-11-14 12:10:39
انشاء قاعدة جوية روسية في القامشلي

بعد مقرات المجلس الكوردي.. نيران تلتهم معاهد تعليمية في القامشلي

Date: 2020-12-22 20:51:57
بعد مقرات المجلس الكوردي.. نيران تلتهم معاهد تعليمية في القامشلي

عودة التوتر بين الاسايش والأمن السوري في القامشلي

Date: 2021-01-03 18:58:02
عودة التوتر بين الاسايش والأمن السوري في القامشلي

قافلة للجيش الأمريكي تدخل القامشلي

Date: 2019-11-17 10:54:51
قافلة للجيش الأمريكي تدخل القامشلي

المجلس الوطني الكوردي يدين استهداف المؤسسات التعليمية في مدينة القامشلي

Date: 2020-12-23 19:07:31
المجلس الوطني الكوردي يدين استهداف المؤسسات التعليمية في مدينة القامشلي

صور.. إقبال كبير على المواد الغذائية قبيل حظر تجوال كامل في القامشلي

Date: 2020-11-25 14:49:22
صور.. إقبال كبير على المواد الغذائية قبيل حظر تجوال كامل في القامشلي

منتدى حواري حول آليات تطبيق قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا

Date: 2020-12-23 21:01:56
منتدى حواري حول آليات تطبيق قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا

مسيرة نسوية في القامشلي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

Date: 2020-11-25 15:34:38
مسيرة نسوية في القامشلي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة