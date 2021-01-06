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القامشلي.. اتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على تبادل المعتقلين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-06T19:59:27+0000
القامشلي.. اتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على تبادل المعتقلين

شفق نيوز/ اتفقت الإدارة الذاتية والحكومة السورية اليوم الأربعاء على تبادل المعتقلين وإنهاء حالة التوتر التي تشهدها مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشهد مدينة القامشلي توتراً امنياً منذ أربعة أيام على خلفية اعتقالات متبادلة بين قوات الحكومة السورية وقوات الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "اجتماعاً عقد اليوم بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية بحضور ممثل القوات الروسية في مطار القامشلي انتهى بالاتفاق على تبادل المعتقلين من الطرفين وانهاء حالة التوتر".

وأضاف المصدر أن "يفترض البدء بتطبيق الاتفاق خلال ساعات لتعود الأمور إلى طبيعتها في المدينة التي شهدت توتراً أمنياً على مدى الأيام الأربعة الماضية".

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على منطقة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل المدينة وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

وشهدت مدينة القامشلي والحسكة خلال سنوات الأزمة السورية حوادث توتر واشتباكات بين القوات التابعة للإدارة الذاتية والقوات الحكومية والمليشيات التابعة لها ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من الطرفين.

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