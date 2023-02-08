"القاتل الصامت" ينهي حياة شاب في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مركز طوارئ السليمانية، يوم الأربعاء، عن وفاة شاب جراء تسرب الغاز من مدفأة نفطية منزلية.

وقال مسؤول مركز الطوارئ، سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب توفي إثر استنشاقه غاز أحادي أوكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزلي في حي عزيز آوا ضمن منطقة بكرجو في السليمانية".

واضاف ان "فرق الانقاذ توجهت لإنقاذ الشاب بعد تلقيها بلاغاً بالحادث، الا انه فارق الحياة قبل وصوله الى مستشفى (شار)".

وتسببت المدافئ المنزلية بالعديد من الوفيات لاسيما مدافئ الغاز والنفط، خلال فصل الشتاء.