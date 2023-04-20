الفيلم الكوردي "في البقعة العمياء" يستحوذ على جوائز متعددة في مهرجان اسطنبول الدولي للأفلام

شفق نيوز/ حصد الفيلم الكوردي (في البقعة العمياء، In The Blind Spot) من انتاج محمد أكتاش واخراج الفنانة الكوردية عائشة بولات، جوائز متعددة في النسخة الثانية والاربعين لمهرجان اسطنبول الدولي للافلام الذي اقيم في الفترة 7-18 من شهر نيسان الجاري في تركيا.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الفيلم الكوردي في البقعة العمياء، من إنتاج ميتوس فيلم Mitosfilm ، وإخراج المخرج الكوردي محمد أكتاش، وتأليف وسيناريو عائشة بولات ، وهي مخرجة من شمال كوردستان (كوردستان تركيا)"، مبينا ان "الفيلم عرض في قسم المسابقة الوطنية في مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي الثاني والأربعين في تركيا، وفاز بأربع جوائز".

واضاف جهاني ان "الجوائز التي فاز بها الفيلم هي جائزة أفضل فيلم لمحمد أكتاش، وجائزة أفضل سيناريو لعائشة بولات Ayşe Polat ، وجائزة أفضل مونتاج لـسرحد موتلو Serhat Mutlu وجورغ فولكمار Jörg Volkmar ، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين FIPRESCI وذلك سبب تركيز الفيلم على الاختلافات الأخلاقية في تصرفات الناس اليومية وأهم القيم الاجتماعية عند أفراد المجتمع".

ويروي فيلم في البقعة العمياء قصة فريق ألماني يحاول صنع فيلم وثائقي عن حياة الناشط الحقوقي أيوب عزيز شابكورت".

وشهد مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي الثاني والأربعون عرض 59 فيلمًا من دول مختلفة في الفترة من 7 إلى 18 نيسان الجاري.