الفيضانات تجرف أربعة من متسلقي الجبال في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء قرداغ في السليمانية، يوم الجمعة، مصرع أربعة من متسلقي الجبال بسبب الفيضانات.

وقال قائممقام قضاء قرداغ رؤوف كمال لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفيضانات جرفت أربعة أعضاء من مجموعة تسلق الجبال بالقرب من قرية( أوا سبي) في منطقة قرداغ".

وأضاف، أن "المياه جرفت أحد المتسلقين وحاصرت ثلاثة منهم في مكان صعب".

وبين ان "احد المجروفين هو من أهالي قضاء قرداغ والثلاثة من أهالي السليمانية، مشيرا الى ان "فريق التسلق جاء إلى قرداغ بدون علم إدارة القضاء".