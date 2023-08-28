"الفوز للسياحة".. مهرجان للألعاب المائية في العمادية بمشاركة 150 رياضياً (صور)

شفق نيوز/ شهد قضاء العمادية، شمال محافظة دهوك، اليوم الاثنين، تنظيم مهرجان نهر "ريي شين" للألعاب المائية بنسخته الثانية بمشاركة أكثر من 150 رياضي.

وقال بيوار جمتي، منظم المهرجان، في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تم تنظيم المهرجان في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية، والهدف هو جذب السياح إلى المنطقة وتشجيع الشباب على ممارسة هواياتهم الرياضية المائية".

وأضاف جمتي أن "المهرجان يشمل مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية مثل سباق القوارب الصغيرة والسباحة الحرة، بالإضافة إلى قفزات من ارتفاعات تزيد عن 7 أمتار، والغوص تحت مياه النهر".

وفي نهاية المهرجان؛ تم توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف السباقات بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.