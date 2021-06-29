الفلبين: نرغب في الاستفادة من تجربة كوردستان في مكافحة التطرف

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الفلبيني لدى العراق جينوروسو كالونجی.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى في اللقاء، بحث آفاق تعزيز علاقات الفلبين مع العراق وإقليم كوردستان، كما جرت مناقشة سبل التصدي لتهديدات داعش والإرهاب عموماً.

وأشاد السفير الفلبيني ببسالة البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش، وأشار إلى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الناجحة لإقليم كوردستان في القضاء على الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة القضاء على الأسباب المؤدية لظهور الإرهاب والتطرف وذلك للحيلولة دون تنامي خطرهما.