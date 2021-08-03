الفقر يفتك بخانقين بفعل البطالة وغياب الموازنات الخدمية

شفق نيوز/ أشرت لجنة العمل التعاوني في خانقين، يوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا بمعدلات الفقر بسبب البطالة وغياب الموازنات الخدمية المخصصة للقضاء.

وقال عضو اللجنة سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الفقر ارتفت في خانقين لتصل الى معدل 40 بالمئة بسبب انعدام فرص التعيينات والبطالة وغياب الموازنات الخدمية وشلل القطاع الخاص".

وعزا عبدالله مشاكل الفقر والبطالة في خانقين ومناطق ومحافظات أخرى الى "تحطيم القطاع العام عبر مشاريع وشروط صندوق النقد الدولي، الى جانب تحويل القطاع الخدمي العام الى قطاعات خاصة لمكاتب الاحزاب السياسية".

وأضاف أن "القطاع الخدمي اصبح مقسما بين الاحزاب ما اثر سلبا على الواقع المعيشي والخدمي في عموم البلاد وخاصة مدينة خانقين".

ودعا عبدالله الى "اعتماد سياسات حكومية تعالج مشاكل القطاع الخدمي وتحرير مؤسساته الخدمية من الخصخصة المرفوضة التي تعد عبئا جديدا على كاهل المواطنين".

وتعاني خانقين منذ سنوات عدة من مشاكل خدمية ومعيشية بسبب سوء توزيع الموازنات الخدمية او تأخر اطلاقها واعتماد معايير مناطقية وحزبية في توزيعها.