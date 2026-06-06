الـ"أسيكودا" ضمن أجندته.. وفد من كوردستان يزور بغداد قريباً

شفق نيوز- أربيل

أعلنت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني افيستا مام يحيى، يوم السبت، عن قرب زيارة وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، للاتفاق على المسودة النهائية الخاصة بتوحيد النظام الجمركي والمعروف بـ"أسيكودا".

وقالت مام يحيى لوكالة شفق نيوز، إن الوفد الذي سيزور بغداد سيلتقي بالوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية للاتفاق على توحيد التعرفة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وأضافت، أن وفد حكومة كوردستان سيبحث خلال زيارته إلى بغداد، ملف الإيرادات المحلية غير النفطية وتنظيمها.

وأشارت مام يحيى، إلى أن الزيارة تأتي بعد سلسلة زيارات ولقاءات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لحل النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل.

ويأتي هذا بعد أن حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، على معلومات تفيد بقرب توجه وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم.

وبحسب المعلومات، فأن الوفد الكوردستاني يتألف من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وسيجري الوفد مباحثات جادة حول استئناف تصدير نفط كوردستان، كما ستتم مناقشة مسألة زيادة كميات التصدير.

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أوميد صباح قد أعلن يوم 24 من شهر أيار/مايو الماضي أنه من المقرر، وعقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أن يزور وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بمعية ممثلين عن الشركات النفطية الأجنبية، العاصمة بغداد؛ لخوض مباحثات تفصيلية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تضمن استئناف صادرات نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن.