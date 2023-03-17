الغموض يكتنف تحطم مروحية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ ما زال الغموض يكتنف حادث تحطم المروحية شمالي محافظة دهوك، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكوردستاني، وفقا لوكالة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

وقالت وكالة مكافحة الإرهاب في بيان إن الطائرة طراز "إيه إس 350 يوروكوبتر" تحطمت في ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكوردستاني.

وقال مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كوردستان لاوك غفوري، إن خمسة ركاب على الأقل لقوا مصرعهم، مؤكدا أن "التحقيقات جارية من قبل مسؤولي الأمن لتحديد ملكية المروحية".

ويكتنف الغموض الحادث بسبب عدم إعلان أي جهة حتى الآن امتلاكها للمروحية العسكرية.

وقال زاغروس هيوا، متحدثا باسم حزب العمال الكوردستاني، إن الجماعة لا تمتلك مروحيات، وإنهم بدورهم يحققون في الحادث، بحسب أسوشيتد برس.

كما شكك في وجود مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني على متن الطائرة، قائلا إن المروحية ربما تكون تابعة للتحالف، وكانت تقل مقاتلين مع وحدات حماية الشعب، وهي جماعة أخرى تابعة لحزب العمال الكوردستاني، تنشط في سوريا.

ورفض متحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن التعليق، قائلا إن الحادث يقع "خارج نطاق عمليات التحالف".

وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع التركية أن التقارير الأولية التي تفيد بأن المروحية تركية "غير صحيحة على الإطلاق" وأنه لا توجد مروحيات تابعة للجيش التركي في المنطقة.