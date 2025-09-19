الغبار يخفض مستويات الرؤية في كوردستان وكركوك

شفق نيوز- أربيل

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن انخفاض مستوى الرؤية في محافظات ومناطق الإقليم، ومحافظة كركوك، بسبب ارتفاع مستوى الغبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدى الرؤية الأفقية في عدد من مدن وبلدات إقليم كوردستان عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، 19 انخفض بسبب ارتفاع مستويات الغبار".

وبينت أن مستوى الرؤية سجل نسب متفاوتة في مناطق كوردستان ومحافظة كركوك كانت كالتالي: أربيل: 900 متر، شَمامك: 3 كم، بيرمام: 6 كم، السليمانية: 1 كم، جمجمال: 2 كم، دهوك: 9 كم، زاخو: 10 كم، كركوك: 2 كم، خورماتو: 4 كم.