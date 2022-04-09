الغبار يحجب الرؤية.. مرور السليمانية تطلق تحذيراً لسائقي المركبات

شفق نيوز/ اطلقت مرور السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، تحذيراً إلى سائقي المركبات نتيجة انحسار مديات الرؤية بسبب موجة الغبار التي اجتاحت مدناً عديدة.

وقالت مديرية مرور محافظة السليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نتيجة استمرار موجة الغبار التي تجتاح مدن اقليم كوردستان وانخفاض مديات الرؤية، نؤكد على سائقي المركبات بقيادة مركباتهم بشكل مسؤول والالتزام بعدد من التعليمات من اجل سلامتهم".

وشدد البيان، ضرورة الالتزام بالتعليمات في هذه الاجواء التي تتضمن تقليل السرعة وترك مسافة السلامة بين المركبات واشعال مصابيح الضباب وارتداء الكمامات وعدم استخدام الطرق الجبلية اوالخارجية الا في حالات الضرورة".

كما طالب البيان سائق المركبات "الاتصال بأرقام هواتف الجهات ذات العلاقة في حال حدوث اي طارئ، وهي ( 188 المرور، 100 مركز تنسيق الاتصالات، 122 الاسعاف، 115 الدفاع المدني، 104 شرطة النجدة، 106 الاسايش).

وتجتاح مناطق اقليم كوردستان فضلاً عن وسط وجنوب العراق وعلى مدار الايام الثلاثة الماضية موجة من العواصف الترابية ادت إلى إصابة المئات بالاختناق والأمراض التنفسية.