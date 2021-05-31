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العيداني: اتهام إقليم كوردستان بتطوير نفسه على حساب البصرة غير صحيح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-31T11:22:14+0000
العيداني: اتهام إقليم كوردستان بتطوير نفسه على حساب البصرة غير صحيح

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، محافظ البصرة أسعد العيداني.

وفي اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب العراقي آراس حبيب كريم، أشار العيداني إلى أن البصرة استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كوردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات، وقال إن المزاعم التي تتهم الإقليم بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة.

وشدد محافظ البصرة على ضرورة أن تكون الحكومة العراقية اتحادية وليست مركزية، وأكد على أهمية مشاركة الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى بشكل حقيقي في إدارة السلطة وعملية صنع القرار، وقال: "لا يمكن حكم العراق مركزياً".

هذا وأبدى رئيس الحكومة الاستعداد التام لإقليم كوردستان من أجل التعاون والتنسيق مع محافظة البصرة وعموم المحافظات العراقية الأخرى، وقال: "العراق بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية، وأمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً إذا ما كان هناك حكم جيد وإدارة جيدة".

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