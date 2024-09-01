العودة إلى المدرسة.. إطلاق حملة لتوزيع المستلزمات المدرسية على النازحين واللاجئين (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأحد، حملة لتوزيع المساعدات على النازحين واللاجئين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الحملة أطلقتها منظمة لايف حيث شملت 350 عائلة.

وأضاف مراسلنا أن المساعدات تضمنت توزيع الحقائب والمستلزمات الدراسية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة.

وتأتي الحملة ضمن برنامج العودة الى الدراسة للطلاب النازحين واللاجئين و العوائل المتعففة في اقليم كوردستان.