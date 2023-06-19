العنف الجنسي أثناء النزاعات في مؤتمر بأربيل.. صور

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات .

وقالت الامينة العامة للمجلس الاعلى للنساء في اقليم كوردستان خانزاد احمد لوكالة شفق نيوز ان "اهمية هذا المؤتمر تكمن في كونها تساهم في التوعية للجهات الحكومية والمختصة في مسألة العنف الجنسي والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سيكون من المهم تطبيقها على أرض الواقع".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المؤتمر شارك فيه العديد من المعنيين بالشأن الايزيدي وبقية المكونات ايضا اضافة الى اقامة عدد الجلسات الحوارية حول هذه المسألة.