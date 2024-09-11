"العنب والعسل 17" ينطلق في دهوك.. صور

شفق نيوز/ انطلق، اليوم الأربعاء، مهرجان "العنب والعسل" السابع عشر في فاملي مول بمحافظة دهوك، بمشاركة العشرات من فلاحي المنطقة.

وأكد أحمد جميل، مدير دائرة زراعة دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن المهرجان شهد مشاركة 42 فلاحاً، حيث تم عرض أكثر من 50 صنفاً من العنب بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أنواع العسل الطبيعي.

وأوضح جميل أن الهدف من المهرجان هو جذب التجار والمستثمرين إلى المحافظة وتحويل منتجات العنب إلى صناعة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين فلاحي المنطقة.

كما أشار إلى أن دهوك معروفة بإنتاجها للعنب والعسل، وأن هذا الإنتاج أصبح ماركة مسجلة على مستوى العراق.

من جهته، أكد وليد رياض، أحد الفلاحين المشاركين في المهرجان، أنه قدم أكثر من 37 صنفاً من العنب، بينها 7 أصناف جديدة. وأعرب رياض عن سعادته بالمشاركة، وذكر ملاحظاته الإيجابية حول إنتاج هذا العام، الذي وصفه بأنه جيد جداً مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف رياض، لوكالة شفق نيوز، أنهم يواجهون تحديات في التسويق، وطالب بفتح معامل لإنتاج العصائر والمنتجات الأخرى.

وفيما يتعلق بإنتاج العسل، أكد سكفان حسن، مربي النحل من قضاء العمادية، أن إنتاج العسل هذا العام قليل للغاية بسبب الصراعات الدائرة بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني. وأشار حسن، عبر حديثه للوكالة، إلى أن هذه الصراعات أدت إلى صعوبة الخروج إلى الجبال بسبب القصف والحرائق التي دمرت الأشجار المثمرة والأزهار، مما أثر سلباً على بيئة النحل.