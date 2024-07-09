العمّاليون يهاجمون بـ"طائرة مسيرة" نقطة عسكرية تركية في جبل متين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بتعرض نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية لهجوم من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "عناصر الحزب استخدموا طائرة مسيرة في تنفيذ الهجوم حيث قامت القوات التركية بالرد على الهجوم باستخدام اسلحة متنوعة"، مشيرا إلى أن "حجم الخسائر الناجمة جراء هذا الهجوم لم يعرف بعد".

وأنشأ الجيش التركي عدة نقاط عسكرية جديدة في سلسلة جبل متين نتيجة لتوسع دائرة المواجهات مع حزب العمال الكوردستاني في عدة مناطق بقضاء العمادية.