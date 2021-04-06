العمل الكوردستانية تعلن إعفاء بنسبة 50٪ من الغرامات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه بناء على قرار مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فقد قررت الوزارة اعفاء 50% من ديونها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا الى الفقرة (سابعا) من محضر الجلسة (123) لمجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فقد تقرر تخفيض مبالغ غرامات تأخير ايداع مبالغ الاشتراك بنسبة 50 في المئة بشرط أن يقوم صاحب العمل للفترة من 1 حزيران المقبل ولغاية 1 تشرين الثاني المقبل بمراجعة مديرية الضمان الاجتماعي للعمل في المحافظات لدفع مبالغ الاشتراك وارجاع الديون نقدا بدفعة واحدة".

واضاف البيان ان "الاشخاص الذين يشملهم مضمون هذا البيان لن يتم التقسيط لهم وكذلك سيشمل هذا القرار ارباب العمل الذين تم تقسيط المبلغ عليهم لاقساط شهرية اذا دفعوا المبلغ نقدا خلال المدة المشار اليها اعلاه".