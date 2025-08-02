العمليات المشتركة تصدر توجيهات لتعزيز التنسيق مع البيشمركة

شفق نيوز– السليمانية

أصدر نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم السبت، عدداً من التوجيهات لتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين التشكيلات الاتحادية وقيادة قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال عقد المحمداوي اجتماعاً تداولياً في مقر القيادة مع قيادة قوات البيشمركة في السليمانية، بحضور قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وهيئة الركن في القيادة، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق الأمني في مناطق الاهتمام المشترك.

واستهل نائب قائد العمليات المشتركة الاجتماع، بحسب بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، باستعراض أبرز مهام المراكز الأمنية وحدود المسؤوليات المناطة بها في محافظات ديالى، كركوك، نينوى، وغرب نينوى.

وأشار البيان، إلى أن المجتمعين ناقشوا أبرز النقاط ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تنسيق العمليات الميدانية، والانفتاح والواجبات في مناطق الاهتمام المشترك إلى جانب تعزيز العمل الاستخباري وتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية على الأرض والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة نتيجة للتعاون المثمر بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم الأمنية والعسكرية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر نائب قائد العمليات المشتركة عدداً من التوجيهات التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين التشكيلات الاتحادية وقيادة قوات البيشمركة بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع الأمنية، وفق البيان.