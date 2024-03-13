"العملاق الأبيض" يحرر 80 قطعة أرض سكنية في القرية الالمانية بالسليمانية.. صور

شفق نيوز/ باشرت كوادر رئاسة بلديات السليمانية، ظهر اليوم الأربعاء، بتجريف قسم من السياج الخارجي لمجمع "القرية الالمانية"، لتجاوزه على 80 قطعة ارض سكنية .

وقال مسؤول قسم التجاوزات في رئاسة بلديات السليمانية عثمان عارف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه وبعد قرار وأمر من قبل رئاسة بلدية السليمانية ومجلس البلدية قامت فرق تابعة لقسم رفع التجاوزات في رئاسة البلدية برفع التجاوز الحاصل في أحد أطراف السياج الخارجي لمجمع "القرية الالمانية" التابعة لشركة ناليا.

وأضاف، أن قرار رفع التجاوز جاء بعد تقديم شكوى من مواطنين يمتلكون أراضي سكنية رسمية ضمن المجمع، وقد قدموا شكواهم منذ فترة ولغاية الان هم مستمرون بالشكوى.

وبين أن رئاسة بلدية السليمانية أصدرت قرارها برفع التجاوز عن نحو 80 قطعة سكنية يمتلكها مواطنون داخل هذا المجمع منذ 28/5/2023، وقد تم اخبار الشركة بقرار رفع التجاوز لأكثر من مرة لكن لم تستجيب لأوامر البلدية، لهذا قررنا اليوم برفع التجاوز وفسح المجال امام المواطنين للاستفادة من أراضيهم.

وأكد رئيس قسم التجاوزات في رئاسة بلديات السليمانية انه في حال تم إعادة السياج مرة أخرى سنقوم بتجريفه أيضاً وفي حال منع المواطنين من الاستفادة من أراضيهم باستطاعتهم تقديم شكاوى لدى المحاكم المختصة.