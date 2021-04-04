سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمال الكوردستاني يهدد بالتدخل لصد أية هجوم تركي على سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-04T13:17:39+0000
العمال الكوردستاني يهدد بالتدخل لصد أية هجوم تركي على سنجار

شفق نيوز/ هدد حزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد، بالتدخل لمواجهة أية عملية عسكرية تركية في سنجار.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ ان حزب العمال الكوردستاني من حقه التواجد في أية منطقة من كوردستان لحماية الشعب، حسب تعبيره.

واكد زاكروس؛ أن حزب العمال الكوردستاني سيواجه أي تدخل تركي في سنجار كون تلك العمليات تستهدف الايزيديين في سنجار.

ودعا الحكومة العراقية والكورد الى مواجهة الجيش التركي وإخراجه من العراق.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعهد بمواصلة تركيا لعملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني في سنجار ومناطق اخرى.

related

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Date: 2020-10-26 20:43:22
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

العمال الكوردستاني يحفر "انفاقاً" في جبل سنجار باستخدام عمالة سورية

Date: 2020-12-24 11:06:14
العمال الكوردستاني يحفر "انفاقاً" في جبل سنجار باستخدام عمالة سورية

مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

Date: 2019-07-20 10:21:51
مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

Date: 2020-12-05 14:11:02
أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من PKK شمالي إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 18:45:21
اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من PKK شمالي إقليم كوردستان

العمال الكوردستاني يطلق سراح رجل دين ايزيدي عراقي بعد ساعات من احتجازه

Date: 2020-08-16 12:08:10
العمال الكوردستاني يطلق سراح رجل دين ايزيدي عراقي بعد ساعات من احتجازه

"إجبار قوة تركية على الانسحاب من إقليم كوردستان"

Date: 2020-07-24 14:40:08
"إجبار قوة تركية على الانسحاب من إقليم كوردستان"

تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" بشمال سوريا

Date: 2021-03-22 10:47:38
تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" بشمال سوريا