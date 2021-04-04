العمال الكوردستاني يهدد بالتدخل لصد أية هجوم تركي على سنجار

شفق نيوز/ هدد حزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد، بالتدخل لمواجهة أية عملية عسكرية تركية في سنجار.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ ان حزب العمال الكوردستاني من حقه التواجد في أية منطقة من كوردستان لحماية الشعب، حسب تعبيره.

واكد زاكروس؛ أن حزب العمال الكوردستاني سيواجه أي تدخل تركي في سنجار كون تلك العمليات تستهدف الايزيديين في سنجار.

ودعا الحكومة العراقية والكورد الى مواجهة الجيش التركي وإخراجه من العراق.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعهد بمواصلة تركيا لعملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني في سنجار ومناطق اخرى.