العمال الكوردستاني ينسحب من "بؤرة الصراع" في العراق

شفق نيوز- العراق

أعلن حزب العمال الكوردستاني يوم الاثنين، انسحابه من منطقة الزاب في شمال العراق "كانت تشكّل خطر نشوب صراع" وهي حدودية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية السلام مع أنقرة.

وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بحلول مساء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، انسحبت قواتنا من منطقة زاب التي كانت تُشكل خطر نشوب صراع، إلى مناطق أخرى ملائمة في ما يشكّل مساهمة عملية هامة في تطوير ونجاح عملية السلام"، بحسب فرانس برس.

كما نوه إلى أن "الانسحاب يجدد التزامها بهذه العملية، وإيمانها بأن هذه الخطوة الجديدة ستساهم في حل القضية الكوردية، وتحقيق السلام والديمقراطية في تركيا".

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في آيار/ مايو الماضي، بعد أكثر من 4 عقود من القتال ضد القوات التركية.

ولجأ معظم مقاتليه، في السنوات العشر الماضية، إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

وأعلن الحزب، مؤخرا، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعياً أنقرة إلى المضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.