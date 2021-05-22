العمال الكوردستاني يكشف حصيلة قتلى وجرحى الاشتباكات مع الجيش التركي

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، عن مقتل وإصابة أكثر من 250 عسكرياً تركياً منذ انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" في نيسان الماضي ولغاية الآن.

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال في جبال قنديل بإقليم كوردستان، هيوا زاكروس، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي الحزب قتلوا 201 جندي تركي فيما أصيب 50 آخرون خلال المواجهات المسلحة التي انطلقت في 23 نيسان الماضي.

وأضاف أن 19 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني قتلوا، وستة آخرين ما زال مصيرهم مجهولاً، مشيرا الى ان العملية العسكرية التركية ركزت على قرى آفا خابور، وديشيش، وبورئ، ودرارئ.

واتهم زاكروس الجيش التركي باستخدام الاسلحة الكيمياوية في الثالث من شهر ايار الجاري بقصفه خنادق وانفاق، ما أدى الى مقتل سبعة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في 23 نيسان الماضي، عن انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وتوغل الجيش التركي نحو 25 كم داخل أراضي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.