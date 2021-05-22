سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمال الكوردستاني يكشف حصيلة قتلى وجرحى الاشتباكات مع الجيش التركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-22T11:29:11+0000
العمال الكوردستاني يكشف حصيلة قتلى وجرحى الاشتباكات مع الجيش التركي

شفق نيوز/ كشف حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، عن مقتل وإصابة أكثر من 250 عسكرياً تركياً منذ انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" في نيسان الماضي ولغاية الآن.

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال في جبال قنديل بإقليم كوردستان، هيوا زاكروس، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي الحزب قتلوا 201 جندي تركي فيما أصيب 50 آخرون خلال المواجهات المسلحة التي انطلقت في 23 نيسان الماضي.

وأضاف أن 19 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني قتلوا، وستة آخرين ما زال مصيرهم مجهولاً، مشيرا الى ان العملية العسكرية التركية ركزت على قرى آفا خابور، وديشيش، وبورئ، ودرارئ.

واتهم زاكروس الجيش التركي باستخدام الاسلحة الكيمياوية في الثالث من شهر ايار الجاري بقصفه خنادق وانفاق، ما أدى الى مقتل سبعة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في 23 نيسان الماضي، عن انطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وتوغل الجيش التركي نحو 25 كم داخل أراضي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

related

العمال الكوردستاني يعلن قتل 8 جنود اتراك في اقليم كوردستان خلال يومين

Date: 2020-07-11 18:19:53
العمال الكوردستاني يعلن قتل 8 جنود اتراك في اقليم كوردستان خلال يومين

أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 15:51:47
أدروغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

محما خليل: العمال الكوردستاني استولى على إدارة سنجار بقوة السلاح

Date: 2020-10-09 17:29:16
محما خليل: العمال الكوردستاني استولى على إدارة سنجار بقوة السلاح

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Date: 2020-10-26 20:43:22
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

قسد تكشف عن حصيلة العمليات ضد الجيش التركي

Date: 2019-10-23 18:14:21
قسد تكشف عن حصيلة العمليات ضد الجيش التركي

تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" بشمال سوريا

Date: 2021-03-22 10:47:38
تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكوردستاني" بشمال سوريا

فيديوان .. قصف مروحي تركي يستهدف شمال اربيل ويتسبب بحرائق

Date: 2020-07-03 16:18:54
فيديوان .. قصف مروحي تركي يستهدف شمال اربيل ويتسبب بحرائق

الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق

Date: 2019-06-23 13:48:13
الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق